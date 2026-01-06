Chips von Nvidia sind unverzichtbar für Künstliche Intelligenz. Beflügelt davon will der Konzern auch bei autonomen Fahrzeugen mitmischen. Ein deutscher Autobauer spielt dabei eine zentrale Rolle. Nvidia will mit seiner KI-Expertise das Geschäft mit selbstfahrenden Autos aufmischen. Im kommenden Jahr soll gemeinsam mit einem Partner ein Robotaxi-Dienst auf Basis der Technik des Konzerns an den Start gebracht werden. Nvidia-Chef Jensen Huang versprach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n