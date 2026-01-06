Schiltach - Am 3. Januar dieses Jahres verstarb der langjährige Firmenchef Klaus Grohe im Alter von 88 Jahren. Der jüngste und dritte Sohn des Firmengründers Hans Grohe wurde am 3. April 1937 in Aachen geboren. Nach seinem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Bern und zahlreichen beruflichen Praktika trat er 1968 als Prokurist und Vertriebsleiter in den väterlichen Betrieb ein. Fast fünf Jahrzehnte bestimmte Klaus Grohe die Geschicke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
