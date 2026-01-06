Zürich - Das internationale Beratungs- und Treuhandunternehmen KENDRIS stärkt das Leitungsteam und startet mit mehreren Beförderungen ins neue Jahr: Vier ausgewiesene Expertinnen erhalten per 1. Januar den Titel «Director». Lara Bolliger, dipl. Treuhandexpertin, ist seit 2019 Teil des nationalen Treuhandteams. Sie verfügt über breite Erfahrung im Rechnungswesen sowie in der Lohn- und Finanzbuchhaltung für nationale und internationale Kundschaft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
