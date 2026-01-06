Zürich - Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht. Im Gegenteil: Die Schweizer Börse erklimmt am Dienstag im frühen Handel neue Rekordwerte. Bereits am Vorabend hatte an der Wall Street der Dow Jones ein neues Allzeithoch markiert, Anleger setzten vor allem auf Ölwerte. Gleichzeitig bestätigte das Plus an der Nasdaq die risikofreudige Marktstimmung. Die gelassene Reaktion der Märkte auf die Entwicklungen in Venezuela spiegelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab