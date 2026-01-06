Die neue Elektroauto-Marke Afeela von Sony und Honda hat im Vorfeld der CES in Las Vegas zwei Fahrzeuge gezeigt: Zum einen die Vorserienversion der bereits bekannten Limousine Afeela 1 und zum anderen den Prototyp eines Elektro-SUV, der sich beim Design am Afeela 1 orientiert. Der Afeela 1 geistert schon seit drei Jahren durch die Öffentlichkeit: Bereits 2023 hatte Sony Honda Mobility (SHM) auf der Tech-Messe CES einen ersten Prototyp einer E-Limousine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net