Nordex meldet zum Jahresende 2025 noch einmal kräftigen Rückenwind aus dem Heimatmarkt: Der Wind- und Solarentwickler UKA hat weitere 33 Turbinen beim Hamburger Hersteller bestellt. Es geht ausschließlich um den leistungsstarken Typ N175/6.X, insgesamt summiert sich die neu bestellte Leistung auf 224,4 MW. Die Orders sind Teil eines bestehenden Rahmenvertrags zwischen beiden Unternehmen - UKA greift damit erneut im großen Stil auf die Nordex-Technologie zurück. Die Projekte verteilen sich auf neun Windparks, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen.
