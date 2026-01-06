DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/06.01.2026/09:57 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz und Staat: WIlmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 2.01.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 3,86 0,15 4,01 327.272.727 Schwellenberührung Situation in der 3,83 0,17 3,99 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000743059 0 12.633.960 0,00 3,86 Summe: 12.633.960 3,86

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % American Depository Receipt N/A N/A 170485 0,05 Wertpapierleihe N/A N/A 4050 0,00 Summe: 174.535 0,05

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Laufzeit Abwicklung absolut in % Differenzkontrakt N/A N/A Barausgleich 310026 0,09 Summe: 310.026 0,09

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 BlackRock, Inc. n/a n/a n/a 2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1 n/a n/a n/a 3 BlackRock Finance, Inc. 2 n/a n/a n/a 4 BlackRock Holdco 2, Inc. 3 n/a n/a n/a 5 BlackRock Financial 4 n/a n/a n/a Management, Inc. 6 BlackRock International 5 n/a n/a n/a Holdings, Inc. 7 BR Jersey International 6 n/a n/a n/a Holdings L.P. 8 BlackRock Australia Holdco 7 n/a n/a n/a Pty. Ltd. BlackRock Investment 9 Management (Australia) 8 n/a n/a n/a Limited 10 Trident Merger, LLC 3 n/a n/a n/a 11 BlackRock Investment 10 n/a n/a n/a Management, LLC 12 BlackRock (Singapore) Holdco 7 n/a n/a n/a Pte. Ltd. 13 BlackRock HK Holdco Limited 12 n/a n/a n/a 14 BlackRock Asset Management 13 n/a n/a n/a North Asia Limited 15 BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13 n/a n/a n/a 16 BlackRock Japan Holdings GK 15 n/a n/a n/a 17 BlackRock Japan Co., Ltd. 16 n/a n/a n/a 18 BlackRock (Singapore) Limited 12 n/a n/a n/a 19 BlackRock Holdco 3, LLC 7 n/a n/a n/a 20 BlackRock Cayman 1 LP 19 n/a n/a n/a 21 BlackRock Cayman West Bay 20 n/a n/a n/a Finco Limited 22 BlackRock Cayman West Bay IV 21 n/a n/a n/a Limited 23 BlackRock Group Limited 22 n/a n/a n/a 24 BlackRock Finance Europe 23 n/a n/a n/a Limited 25 BlackRock Investment 24 n/a n/a n/a Management (UK) Limited 26 BlackRock (Netherlands) B.V. 24 n/a n/a n/a 27 BlackRock Asset Management 26 n/a n/a n/a Deutschland AG 28 BlackRock Advisors (UK) 24 n/a n/a n/a Limited 29 BlackRock Capital Holdings, 5 n/a n/a n/a Inc. 30 BlackRock Advisors, LLC 29 n/a n/a n/a 31 BlackRock Canada Holdings ULC 6 n/a n/a n/a 32 BlackRock Asset Management 31 n/a n/a n/a Canada Limited 33 BlackRock Holdco 4, LLC 5 n/a n/a n/a 34 BlackRock Holdco 6, LLC 33 n/a n/a n/a 35 BlackRock Delaware Holdings 34 n/a n/a n/a Inc. 36 BlackRock Fund Advisors 35 n/a n/a n/a 37 BlackRock Institutional Trust 35 n/a n/a n/a Company, National Association 38 Amethyst Intermediate LLC 11 n/a n/a n/a 39 Aperio Holdings LLC 38 n/a n/a n/a 40 Aperio Group, LLC 39 n/a n/a n/a 41 Web Holdings, LLC 10 n/a n/a n/a 42 SpiderRock Advisors, LLC 41 n/a n/a n/a

Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die Gesamtbeteiligung von BlackRock, Inc. 4 % überschritt.

