Ahrensburg/Las Vegas (ots) -Acer hat heute sein neuestes Swift AI Notebook-Portfolio in Las Vegas vorstellt. Der Hersteller präsentierte eine neue Generation seiner Premium Swift-Notebooks mit Copilot+ auf Windows 11 mit leistungsstarken On-Device-AI-Funktionen für Content Creator, mobile Professionals und technikaffine Nutzer. Die Reihe umfasst das Swift 16 AI mit dem weltweit größten haptischen Touchpad, das unter 1 kg leichte Swift Edge 14 AI sowie das vielseitige Swift Go AI in 14- und 16-Zoll-Varianten.Acer Swift 16 AI - Premium-Performance im stylischen DesignDas Acer Swift 16 AI (SF16-71T) ist Acers neuestes Flaggschiff unter den AI-Notebooks. Gehüllt in ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse beherbergt es modernste Komponenten bis zu einem Intel Core Ultra X9 388H Prozessor mit integrierter Intel Arc B390 Grafik und bewältigt damit problemlos rechenintensive Aufgaben.Das Swift 16 AI besitzt das weltweit größte haptische Touchpad¹ (16:10-Format; 175,5 mm x 109,7 mm), das bis zu MPP 2.5 Stylus-Eingaben unterstützt. Content Creator können direkt auf dem Touchpad skizzieren, animieren, modellieren und bearbeiten. Es bietet präzises Feedback und eine hohe Widerstandfähigkeit durch eine Corning Gorilla Glass Abdeckung.Das VESA DisplayHDR True Black 500 zertifizierte 16 Zoll (40,6 cm) 3K OLED WQXGA+ Touch-Display verfügt über 120 Hz Bildwiederholrate und 100 Prozent DCI-P3 Farbraumabdeckung. Die FHD IR Kamera unterstützt Windows Hello zur sicheren biometrischen Entsperrung. Mit Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oder höher, zwei Thunderbolt 4 Type-C Anschlüssen, USB Type-A, HDMI 2.1 und MicroSD-Kartenleser bietet das Swift 16 AI umfangreiche Anschlussmöglichkeiten.Acer Swift Edge AI - Leicht und robust für VielreisendeDie Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-151/T) und Swift Edge 16 AI (SFE16-151/T) kombinieren schlanke, leichte Designs mit geprüftem Militärstandard (MIL-STD 810H) - ideal für mobile Professionals. Mit einem Gehäuse aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung wiegt das Swift Edge 14 AI unter 1 kg und misst nur 13,95 mm Bauhöhe, was es zu einem der leichtesten AI-Notebooks seiner Klasse macht. Beide Modelle werden von bis zu Intel Core Ultra 9 386H Prozessoren mit integrierter Intel Grafik angetrieben und unterstützen bis zu 32 GB LPDDR5x Arbeitsspeicher sowie bis zu 1 TB PCIe 4.0 SSD-Speicher für flüssige Leistung und mehrtägige Akkulaufzeit.Die Acer Swift Edge-Modelle besitzen bis zu 3K WQXGA+ OLED-Touch-Displays mit 120 Hz Bildwiederholrate. Acers Multi-Control Touchpads ermöglichen die nahtlose Steuerung von Medien, Präsentationen und Konferenz-Tools. Eine FHD IR Kamera mit Human Presence Detection erhöht Sicherheit und Komfort bei der Nutzung außerhalb des Büros. Konnektivität bieten Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Thunderbolt 4 Type-C, Type-A und HDMI 2.1.Acer Swift Go 14/16 AI - Vielseitige AI-Performance für den AlltagFür Nutzer, die Balance aus Leistung, Mobilität und Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, bietet Acer die neuen Swift Go-Modelle in 14 und 16 Zoll. Die Swift Go 14 AI (SFG14-171/T)- und Swift Go 16 AI (SFG16-171/T)-Notebooks sind mit bis zu einem Intel Core Ultra 9 386H Prozessor, bis zu 32 GB LPDDR5x Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB M.2 SSD-Speicher ausgestattet.Die Notebooks besitzen ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, das sich um 180 Grad öffnen lässt. Die Display-Optionen umfassen 2K WUXGA und 3K WQXGA+ OLED-Panels - optional auch mit Touch. Eine 5M IR Kamera mit High Dynamic Range und Human Presence Detection verbessert Videoanrufe und Privatsphäre. Zur Anschlussvielfalt gehören Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, zwei Thunderbolt 4 Anschlüsse, USB Type-A und HDMI 2.1.Intelligente Funktionen und Software-FeaturesAls Copilot+ PCs auf Windows 11 unterstützt die Swift AI-Reihe Funktionen mit künstlicher Intelligenz², um die Produktivität und Kreativität zu steigern. Angetrieben von Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren ermöglichen die Notebooks Funktionen wie Click to Do³, das schnelle, kontextbezogene Aktionen basierend auf Bildschirminhalten ermöglicht.Copilot on Windows dient als persönlicher AI-Begleiter. Copilot Voice ermöglicht natürliche, freihändige Interaktion, während Copilot Vision bei Aktivierung kontextbezogene Einblicke durch das Verstehen aktiver Anwendungen und Bildschirminhalte bietet.

¹ Touchpad-Aussage basiert auf Acers interner Marktanalyse vom 15. Dezember 2025, die das Acer Swift 16 AI mit 26 kommerziell erhältlichen Notebooks mit haptischen Touchpads von Asus, Apple, Dell, HP, Lenovo, Microsoft und MSI vergleicht.
² Copilot+ PC-Erlebnisse variieren je nach Gerät und Markt und erfordern möglicherweise Updates, die weiterhin ausgerollt werden; der Zeitplan variiert.
³ Bildaktionen sind jetzt geräteübergreifend verfügbar; andere Aktionen variieren je nach Gerät, Region, Sprache und Zeichensätzen. Für einige Aktionen ist ein Abonnement erforderlich. 