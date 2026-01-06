Die Infineon-Aktie pendelte seit Anfang 2023 in einer breit gefassten Range zwischen 28 und 38 Euro seitwärts - kleinere Fehlausbrüche nach oben oder unten inklusive. Kurz vor Weihnachten nahm der Titel wieder Kurs auf die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange. Zum Jahresstart gelang schließlich der dynamische Ausbruch.AKTIONÄR-Leser wissen: Infineon-Vorstand Jochen Hanebeck rechnet "auf Jahre mit einem Boom bei KI-Chips" und kräftigem Wachstum bei Halbleitern für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren.Bernstein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär