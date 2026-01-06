DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Dezember an Schwung

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Dezember langsamer als zuvor gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,7 von 53,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Dezember ein Wert von 52,6 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Dezember verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 51,3 von 52,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Das Expansionstempo hat zwar leicht abgenommen, kann aber immer noch als relativ robust bezeichnet werden. Die Unternehmen sehen sich weiterhin veranlasst, mehr Personal einzustellen als im vergangenen Monat, nachdem man in 2025 zeitweise sogar die Beschäftigung reduziert hatte", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, die Entwicklung im Dienstleistungssektor. Die moderaten Zuwächse beim Neugeschäft wiesen zudem darauf hin, dass der Start ins neue Jahr zufriedenstellend ausfallen könnte.

January 06, 2026

