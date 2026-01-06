Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas gerät am Dienstag gehörig unter Druck. Das steckt konkret hinter dem Abverkauf und so geht es für den beliebten deutschen Wert weiter. Die Aktien von Adidas leiden am Dienstag unter der Kehrtwende in der Einschätzung durch die Bank of America. Adidas-Aktie rauscht ab Konkret hatte Analyst Thierry Cota von der Bank of America die Einstufung für den Sportartikelhersteller um gleich zwei Stufen von "Buy" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
