© Foto: John Locher - APNvidia sorgt auf der CES 2026 mit Rubin als neuer KI-Plattform und Alpamayo als Denkmodell fürs autonome Fahren für Aufsehen.Nvidia hat auf der CES 2026 zwei zentrale Wachstumsfelder in den Mittelpunkt gestellt: autonome Robotaxiflotten und eine neue Generation von KI-Superchips. CEO Jensen Huang präzisierte die Roadmap für selbstfahrende Fahrzeuge als auch die technische Basis, die den nächsten Leistungssprung in der KI-Berechnung ermöglichen soll. Robotaxi-Start 2027: Nvidia will selbstfahrende Flotten antreiben Nvidia arbeitet mit mehreren Robotaxi-Betreibern daran, ihre Fahrzeuge ab 2027 mit der Drive-AV-Software und den Automotive-Chips des Konzerns auszurüsten. Die ersten Flotten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE