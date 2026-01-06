Im Dezember ist das NIS-2-Umsetzungsgesetz in Kraft getreten. Nun schaltet das Bundesamt ein Portal zur Registrierung der rund 29. 500 Unternehmen frei, die von den neuen gesetzlichen Regelungen betroffen sind. Der Bundestag hatte das NiS-2-Umsetzungsgesetz im November verabschiedet und im Dezember trat es schließlich in Kraft. Es sieht strengere Sicherheitsanforderungen für zahlreiche Unternehmen vor sowie umfangreiche Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen und schärfere Sanktionen bei Verstößen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am Dienstag dazu sein neues Portal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland