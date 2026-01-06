Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Edel SE & Co. KGaA Unternehmen: Edel SE & Co. KGaA ISIN: DE0005649503 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.12.2025 Kursziel: 8,00 EUR (zuvor: 7,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 mit starkem zweiten Halbjahr über unseren Erwartungen



Die Edel SE & Co. KGaA hat jüngst in einer Pressemitteilung die wesentlichen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorgelegt, die sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene über unseren Erwartungen lagen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen erneut eine solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung, welche die starke Wettbewerbsposition untermauert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei leicht erhöhtem Kursziel.



Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 267,8 Mio. EUR und damit um 3,6% über dem Vorjahr. Dabei zeigte sich insbesondere das zweite Halbjahr mit einem Zuwachs von rund 8% besonders dynamisch. Dies ist vor allem auf die weiterhin kräftigen Umsatzsteigerungen im Streaminggeschäft sowie die wieder erstarkte Nachfrage nach Schallplatten zurückzuführen. Letztere profitierte insbesondere von der hohen Nachfrage nach dem neuen Album von Taylor Swift, das zum Ende des Geschäftsjahres erschien. Darüber hinaus zeigte auch das Kataloggeschäft im zweiten Halbjahr eine erfreuliche Entwicklung. Im Digitalbereich unterstreicht erneut die starke Performance der von Kontor New Media vertriebenen Inhalte deren hohe Relevanz. Im Zusammenhang mit dem Digitalgeschäft ist zudem hervorzuheben, dass Edel im zweiten Halbjahr die verbleibenden Anteile an Kontor Records übernommen hat. Zusammen mit Veränderungen in Schlüsselpositionen ermöglicht dies eine noch engere Verzahnung mit der Schwestergesellschaft Kontor New Media. Die operative Einbindung der JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH wurde ebenfalls erfolgreich abgeschlossen und verlief planmäßig; die zum 1. April 2024 vollzogene Akquisition stärkt gezielt das Kinder- und Jugendsegment der Edel Music & Entertainment sowie der Edel Verlagsgruppe und wurde zu Beginn des neuen Geschäftsjahres (ab 01.10.25) vollständig in die bestehenden Konzernstrukturen integriert.



Die erfreuliche operative Entwicklung spiegelte sich noch deutlicher in der Ergebnisentwicklung wider. Sowohl EBITDA (34,8 Mio. EUR) als auch EPS (0,60 EUR) konnten gegenüber den Vorjahreswerten überproportional gesteigert werden und übertrafen damit unsere Erwartungen deutlich. Auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine weiterhin positive Entwicklung. Konkret sieht die Guidance einen Umsatz in einer Bandbreite von 260 bis 290 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss zwischen 10 und 15 Mio. EUR vor. Insbesondere auf Ergebnisebene liegt die Guidance über unseren bisherigen Erwartungen, sodass wir unsere Schätzungen angehoben haben.



Fazit: Edel hat mit den vorgelegten Geschäftszahlen erneut unter Beweis gestellt, dass sich das Unternehmen im hochkompetitiven Musikmarkt als eines der größten Independent Labels Europas hervorragend behauptet. Mit einem KGV von 7,0x für das laufende Geschäftsjahr erachten wir die Aktie als signifikant unterbewertet und bekräftigen unser Rating mit einem neuen Kursziel von 8,00 EUR (zuvor: 7,50 EUR).







