DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Konzernjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024/25

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Edel SE & Co. KGaA: Konzernjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024/25

Hamburg (pta000/17.12.2025/16:30 UTC+1)

• Umsatzsteigerung um 3,6 % auf 267,8 Mio. EUR • Konzernjahresüberschuss stieg um 13,2 % auf 13,0 Mio. EUR • EBITDA stieg um 7,7 % auf 34,8 Mio. EUR

Die Edel SE & Co. KGaA in Hamburg hat für das abgelaufene Geschäftsjahr den Umsatz und das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr steigern können.

Die Umsätze des Konzerns stiegen um 3,6 % auf 267,8 Mio. EUR.

Das EBITDA stieg um 7,7 % auf 34,8 Mio. EUR nach 32,3 Mio. EUR im Vorjahr. Auch das EBIT stieg aufgrund der guten Geschäftsentwicklung von 20,9 Mio. EUR auf 23,5 Mio. EUR. Das Konzernjahresergebnis entwickelte sich positiv von 11,5 Mio. EUR im letzten Geschäftsjahr auf 13,0 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie beträgt nach 0,52 EUR im Vorjahr nun 0,60 EUR.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 30.09.2025 betrug 11,1 Mio. EUR (Vorjahr: 11,9 Mio. EUR). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit änderte sich von 12,6 Mio. EUR auf 20,2 Mio. EUR. Das Eigenkapital zum 30.09.2025 belief sich auf 59,9 Mio. EUR (Vorjahr: 54,2 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag bei 26,9 % (Vorjahr: 26,4 %).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 konnte die Edel SE & Co. KGaA den Wachstumskurs in den zentralen Geschäftsbereichen wieder einschlagen. Getragen wurde die positive Entwicklung vor allem von der weiterhin dynamischen Umsatzsteigerung im Streaming sowie einer wieder erstarkten Nachfrage nach Schallplatten.

Die digitale Entwicklung blieb ein wesentlicher Leistungshebel: Die Relevanz der von Kontor New Media vertriebenen Inhalte, aber auch der Edel-eigenen Inhalte, konnte dem erhöhten Wettbewerb im globalen digitalen Musikmarkt problemlos standhalten. In der Schallplattenherstellung konnte optimal media sowohl durch große Projekte als auch durch einen wieder erstarkten Bedarf im Katalogbereich ein hervorragendes zweites Halbjahr abschließen.

Die positive Geschäftsentwicklung untermauert die strategische Ausrichtung der Gruppe auf zukunftsträchtige Geschäftsmodelle, digitale Wertschöpfung und die Schallplatte, die als Premium-Fan-Produkt weiterhin ein wachstumsstarker Treiber ist.

"Wir konnten im Geschäftsjahr 2024/25 wieder von einem dynamischeren Umfeld profitieren und haben vor allem im zweiten Halbjahr ein gutes Wachstum mit einem tollen Ergebnis generiert. Neben diesem sehr guten Ergebnis in unserem operativen Geschäft haben wir einige unserer Projekte abschließen können, die uns in den kommenden Jahren bei weiterem Wachstum helfen werden. Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 sehen wir weiterhin eine solide Dynamik in unseren zentralen Geschäftsfeldern. Damit bestätigt sich unsere strategische Ausrichtung." - Dr. Jonas Haentjes, geschäftsführender Direktor der persönlich haftenden Gesellschafterin Edel Management SE.

Die Gesellschaft prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 260 bis 290 Mio. EUR und einen Konzernjahresüberschuss von 10,0 bis 15,0 Mio. EUR.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlägt die Gesellschaft eine Dividende in Höhe von 0,30 EUR je Aktie vor.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Edel SE & Co. KGaA Neumühlen 17 22763 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Henning Hansen, General Manager Finance & Operations Tel.: +49 40 890 85-0 E-Mail: investorrelations@edel.com Website: www.edel.com ISIN(s): DE0005649503 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765985400711 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 10:30 ET (15:30 GMT)