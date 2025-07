DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Edel SE & Co. KGaA übernimmt restliche Anteile an Kontor Records - Führungserweiterung bei Kontor Records und Kontor New Media

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Edel SE & Co. KGaA: Edel SE & Co. KGaA übernimmt restliche Anteile an Kontor Records

Führungserweiterung bei Kontor Records und Kontor New Media

Hamburg (pta000/03.07.2025/14:31 UTC+2)

Die Edel SE & Co. KGaA hat die bislang noch ausstehenden Anteile an der Kontor Records GmbH übernommen und ist damit alleinige Gesellschafterin des international erfolgreichen Musiklabels. Die Anteile wurden von H.P. Baxxter (Scooter) und Jens Thele (Geschäftsführer Kontor Records/Kontor New Media & Scooter Manager), den bisherigen Mitgesellschaftern, übernommen.

Die vollständige Übernahme erfolgt im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Weiterentwicklung, die eine noch engere Verzahnung mit der Schwesterfirma Kontor New Media ermöglicht. Ziel ist es, Synergien innerhalb der Edel-Gruppe gezielt zu nutzen, Innovationspotenziale zu stärken und firmenübergreifende Prozesse nachhaltig zu optimieren.

Kontor Records wird auch künftig eng mit der Band Scooter und dem dazugehörigen Verlag Sheffield Communications Publishing zusammenarbeiten.

Im Zuge der Neuaufstellung gibt es personelle Veränderungen in Schlüsselpositionen:

Jan Benkmann wird zum 1. August 2025 zum General Manager Marketing und A&R von Kontor Records berufen. Gleichzeitig übernimmt Frank-Peter Leffler die Rolle des General Manager bei Kontor New Media.

"Mit der vollständigen Übernahme von Kontor Records und den neuen Verantwortlichkeiten für Jan Benkmann und Frank-Peter Leffler schaffen wir eine moderne Struktur für weiteres Wachstum. Beide verkörpern die Werte von Edel und Kontor - unternehmerisches Denken, Kreativität und Verlässlichkeit - und haben bereits in der Vergangenheit wichtige Impulse gesetzt."

- Jonas Haentjes, CEO Edel SE & Co. KGaA

"Ich freue mich sehr, dass nun die nächste Generation noch größere Verantwortung übernimmt. Nach fast 30 Jahren Kontor Records und über 20 Jahren Kontor New Media - mit so vielen Marktveränderungen - bin ich sehr stolz, dass beide Firmen weiterhin zu den wichtigen Playern am Markt zählen."

- Jens Thele, Geschäftsführer und Gründer Kontor Records und Kontor New Media

"Die engere Verzahnung von Kontor Records und Kontor New Media ist ein wichtiger strategischer Schritt, um unsere kreativen und unternehmerischen Stärken noch besser zu vereinen. So schaffen wir nicht nur effizientere Strukturen, sondern auch neue Freiräume für Innovation, starke Inhalte und zukunftsorientierte Projekte - im Sinne unserer Vertriebspartner sowie Künstlerinnen und Künstler."

- Michael Pohl, Geschäftsführer Kontor New Media

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Edel SE & Co. KGaA Neumühlen 17 22763 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Henning Hansen, General Manager Finance & Operations Tel.: +49 40 890 85-0 E-Mail: investorrelations@edel.com Website: www.edel.com ISIN(s): DE0005649503 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1751545860911 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2025 08:31 ET (12:31 GMT)