Einstufung von Montega AG zu Edel SE & Co. KGaA



Unternehmen: Edel SE & Co. KGaA

ISIN: DE0005649503



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.05.2025

Kursziel: 7,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Feedback Roundtable und Preview auf H1 - solide Ergebnisentwicklung dank robustem Geschäftsmodell



Der CEO der Edel SE & Co. KGaA, Dr. Jonas Heantjes, hat kürzlich im Rahmen eines Roundtables auf der Airtime-Plattform unsere Einschätzung zur gefestigten Wettbewerbsposition des Unternehmens eindrucksvoll bestätigt.

Ein zentrales Thema im Austausch mit den Investoren waren die nachhaltigen Wachstumstrends in den von Edel adressierten Märkten (siehe Grafik). Besonders der für Edel bedeutende Markt für Vinyl-Schallplatten ist längst einem kurzfristigen Trend entwachsen und heute ein fester Bestandteil in den Musiksammlungen von Liebhabern weltweit. Das Management verwies jedoch auf temporäre Überkapazitäten bei Wettbewerbern, die aktuell für gewissen Druck am Markt sorgen, den nachhaltigen Aufwärtstrend aber nicht infrage stellen.

Neben Vinyl treibt insbesondere digitale Musik seit einigen Jahren das nachhaltige Wachstum des Gesamtmarkts. In Segmenten wie der Kinderunterhaltung ist dieser Effekt besonders ausgeprägt und wurde durch die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt. Physische Medien wurden hier nahezu vollständig durch digitale Formate ersetzt. Zwar führt das zu einem etwas niedrigeren Umsatzniveau, gleichzeitig aber auch zu einem deutlich höheren Deckungsbeitrag - ein wesentlicher Treiber der gestiegenen Profitabilität in den letzten Jahren. Dank ihrer starken Reputation und Größe innerhalb der adressierten Nischen profitiert Edel von einem niedrigen Risikoprofil und langfristig stabilen Wachstumstrends - eine aus unserer Sicht äußerst attraktive Kombination.



Ausblick H1: Angesichts der stabilen Ergebnisentwicklung und der strukturellen Wachstumstrends erwarten wir für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres (bis 31.03.) eine solide Performance. Wir prognostizieren einen Umsatz von rund 131,5 Mio. EUR und ein EBITDA von 15,1 Mio. EUR - etwa auf Vorjahresniveau. Für das zweite Halbjahr rechnen wir infolge der sich abzeichnenden Normalisierung am Vinyl-Markt mit einer etwas dynamischeren Entwicklung.



Fazit: Edel zählt zu den wenigen börsennotierten Assets in der Musikindustrie, die von nachhaltigen Wachstumstrends profitiert. Die Nischenstrategie verspricht stabile Ertragskraft bei überschaubarem Risiko. Vor diesem Hintergrund halten wir den aktuellen KGV von 10 nach den jüngsten Kursrücksetzern für attraktiv und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 7,50 EUR.



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

