Ein klassischer Fall von Dividendenaktie: Seit Jahren hat der Anteilschein von Edel seine beste Performancephase in den Wochen und Monaten vor der Hauptversammlung (HV) - und die findet bei dem Medienunternehmen aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahres (30. September) zuletzt immer Ende März statt. So gab es nach der HV am 27. März 2025 erneut eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...