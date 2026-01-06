FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS SSP GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 220 PENCE - BERNSTEIN CUTS BAE SYSTEMS TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 1950 (2250) PENCE - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 490 (475) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS JD SPORTS FASHION TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 96 (112) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS GAMMA COMM. PRICE TARGET TO 1460 (1850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IBSTOCK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 144 (190) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IOMART GROUP PRICE TARGET TO 20 (24) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 175 (250) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD BIOMEDICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 735 (380) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 245 (215) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 200 (333) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1235 (1400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 560 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 119 (105) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 720 (630) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PARAGON BANKING GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1060 (1015) PENCE - RBC RAISES DIAGEO TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2000 PENCE - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 280 (220) PENCE - 'BUY'
- JEFFERIES CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 650 (895) PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News