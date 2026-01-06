Der in Polen ansässige Modulhersteller hat mit "Photonwall" eine gebäudeintegrierte Lösung für hinterlüftete Fassaden entwickelt. Außerdem bietet er mit "Photonroof" eine Lösung aus keramischen Photovoltaik-Dachziegeln an. Beide BIPV-Produkte sind in Farben und Ausführungen erhältlich, die sich harmonisch in die Ästhetik moderner und historischer Gebäude einfügen. von pv magazine Global Der in Polen ansässige Hersteller von gebäudeintegrierten Photovoltaik-Modulen (BIPV) ML System hat mit "Photonwall" ein hinterlüftetes Fassadenmodul entwickelt. Es ist in einer Vielzahl von Größen, Farben und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
