Wird Siemens dank Nvidia zu großem KI-Player?

Auf der CES verkündete Nvidia-CEO Jensen Huang gleich mehrere Highlights.



Nvidia beschleunigt die Ära autonomer Maschinen: Auf der CES in Las Vegas präsentierte CEO Jensen Huang die neue Fahrzeugplattform Alpamayo, die es Autos ermöglicht, komplexe Verkehrssituationen eigenständig zu "durchdenken". Nvidia baut auf seiner Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz auf, um Fahrzeuge zu entwickeln, die auf Autobahnen freihändiges Fahren ermöglichen und sich zudem eigenständig durch Städte navigieren können.



Besonderes Gewicht liegt zudem auf der strategischen Allianz mit der Siemens AG. Gemeinsam wollen beide Unternehmen fortschrittliche KI-Modelle in die physische Welt integrieren, um die nächste Generation der Industrierobotik voranzutreiben.





















Quelle: HSBC









