NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 85 auf 78 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine grundlegende Einschätzung in puncto künftigem profitablem Wachstum des Sportartikelkonzerns habe sich nicht geändert, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings scheine der Zeitrahmen dafür länger zu sein als ursprünglich erwartet. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US6541061031
