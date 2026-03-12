Brennende Öltanker in der Straße von Hormus - der Iran-Krieg sorgt für steigende Ölpreise und eine große Unsicherheit. Wenn an der Wall Street Panik ausbricht und ein einstiger Börsenliebling gnadenlos abgestraft wird, schlägt die Stunde der wahren Value-Anleger. Genau dieses Szenario sehe ich aktuell beim Sportartikelgiganten Nike. Die Aktie hat nach einem heftigen Absturz massiv an Wert verloren. Kurzfristige Zocker haben das Handtuch geworfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer