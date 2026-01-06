Das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) von Beegy soll im Verlauf dieses Jahres auch das bidirektionale Laden ermöglichen. Das Unternehmen stellt diese und andere Neuerungen auf der E-World 2026 vor. Das Unternehmen Beegy, Anbieter eines Heim-Energiemanagementsystems (HEMS), stellt dieses Jahr auf der Messe E-World 2026, die vom 10. bis 12. Februar in Essen stattfindet, einige Neuerungen vor. Das HEMS ist für Stadtwerke als White-Label-Lösung verfügbar. Mit diese sollen auch kleinere EVU in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
