© Foto: DroneShieldOhne neue operative Impulse wird DroneShield zum Liquiditätsmagneten. Alte Aufträge rücken erneut in den Fokus der Anleger. Die Aktie haussiert zweistellig.Die Aktie von DroneShield hat am Dienstag ohne neue operative Nachrichten einen kräftigen Kurssprung verzeichnet. Das Papier legte an der australischen Börse um rund 18 Prozent zu und war mit 14,1 Millionen gehandelten Aktien der mit Abstand umsatzstärkste Wert an der ASX. Auffällig ist dabei: Der Kursanstieg lässt sich nicht auf frische Unternehmensmeldungen zurückführen, sondern scheint vor allem auf eine erneute Neubewertung bereits bekannter Aufträge und Fundamentaldaten durch den Markt zurückzugehen. Im Fokus der Anleger steht dabei …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE