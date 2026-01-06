Im Jahr 2025 sind rund 17,5 Gigawatt Photovoltaik-Leistung in Deutschland neu installiert worden. Das ist verglichen mit 2024, als 17,7 GW installiert wurden, ein leichter Rückgang des Photovoltaik-Marktes. Der Branchenverband BSW-Solar appelliert an die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für die PV-Branche nicht zu verschlechtern. Die Stromerzeugung aus Photovoltaik erreichte 2025 ein neues Rekordhoch. Ihr Anteil an der heimischen Stromerzeugung wuchs auf rund 18 Prozent. Trotz der positiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver