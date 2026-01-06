Heinz-Georg Strickmann hat die alleinige Geschäftsführung des Windpark-Dienstleisters Windpunx und des Solarpark-Dienstleisters Solarpunx übernommen. Sebastian Brosch übernimmt die Rolle des Chief Technology Officer. Windpunx GmbH & Co. KG und die Solarpunx GmbH & Co. KG haben ihre Führungsstruktur neu ausgerichtet. Die Unternehmen sind spezialisierte Dienstleister für die technische und kaufmännische Betriebsführung von Windparks und Photovoltaik-Solarparks. Ziel ist es, die operative Leistungsfähigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
