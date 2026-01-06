Mehr als 2,22 Millionen kleine, mittlere und große Batteriespeicher sind mittlerweile in Deutschland installiert. Im vergangenen Jahr kamen etwa 526. 000 neue Speicher mit einer Gesamtleistung von knapp 3,7 Gigawatt und einer Kapazität von 7,255 Gigawattstunden hinzu. Die installierte Speicherkapazität wuchs damit auf 25,5 Gigawattstunden bis Ende 2025, wie die Zahlen des Marktstammdatenregisters zeigen. Alle reden über Speicher in Deutschland und viele Projekte sind in den vergangenen Monaten auf den Weg gebracht worden. Doch wie sah es mit dem tatsächlichen Speicherzubau in Deutschland im vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
