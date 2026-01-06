Crans-Montana VS - Die letzte Brandschutzkontrolle in der Bar «Le Constellation» in Crans Montana VS vor dem verheerenden Feuer in der Silvesternacht hat vor fünf Jahren stattgefunden. Die Gemeinde bedauert diesen Fehler zutiefst. Ob die verbaute Lärmschutzdecke den Vorschriften entsprach, ist weiter unklar. Die Gemeinde wisse nicht, ob die verwendeten Schaumstoff-Panels zertifiziert waren, sagte Gemeindepräsident Nicolas Féraud am Dienstag in Crans-Montana ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab