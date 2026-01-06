Ulrich Urbahn (Berenberg): Themen der Zeit: Venezuela

05.01.2026 -
Die US-Militäroperation, die in der Festnahme von Nicolás Maduro resultierte, markiert einen geopolitischen Wendepunkt in Venezuela mit ambivalenten Folgen für die Märkte. Der US-Dollar dürfte von der Demonstration militärischer Stärke und politischer Kontrolle über die Energiereserven profitieren; Edelmetalle bekommen Rückenwind durch die erhöhte geopolitische Unsicherheit und weiterer Bestrebungen den Dollar zu diversifizieren. Da Venezuela im Orinoco Belt über die weltweit größten Ölreserven verfügt, stehen vor allem die Energiemärkte im Fokus der Anleger. Während eine rasche Produktionsausweitung unrealistisch bleibt, dürften eine OPEC+-Disziplin, passive Rebalancierungsströme sowie eine bereits sehr geringe Positionierung den Ölpreis stabilisieren.