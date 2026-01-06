ETHENEA: Mut mit Methode: Warum Rendite ohne Risiko nicht existiert

05.01.2026 -

Warum sollten Anleger Risiken eingehen? Weil Kapitalmärkte nur jene belohnen, die Unsicherheit akzeptieren. Schwankungen sind kein Makel, sondern die Voraussetzung für Rendite. Für einen Multi-Asset-Fonds heißt das:

Sichere Anlagen (z.B. Tagesgeld, kurzlaufende Staatsanleihen) schützen zwar das Kapital, bieten aber meist nur geringe Rendite und können die Inflation langfristig kaum schlagen.

Risikoreichere Anlagen (z.B. Aktien, Unternehmensanleihen, Immobilien, alternative Anlagen) schwanken stärker, haben aber historisch die höheren Ertragspotenziale geliefert.

Risikomanagement heißt daher nicht, Risiken zu vermeiden, sondern sie bewusst, kontrolliert und zielgerichtet einzugehen. Voraussetzung dafür ist eine klare Benennung und Messung der verschiedenen Risiken denn nur was definiert ist, kann auch gesteuert werden.

Wozu dient Risikomanagement?

Risikomanagement verfolgt drei Ziele: Kapital schützen, Schwankungen steuern und das Rendite-Risiko-Verhältnis optimieren.

Der Schutz des Kapitals begrenzt insbesondere in Krisenphasen größere Verluste. Anleger können investiert bleiben und müssen nicht zu Tiefstkursen verkaufen. Durch das Steuern der Schwankungen wird die Volatilität der Fondsanteile so begrenzt, dass sie zum Risikoprofil der Zielkundschaft passt. Bei der Optimierung des Rendite-Risiko-Profils geht es nicht um die Frage "Wie viel Rendite wurde erzielt?", sondern "Wie effizient wurde das zugeteilte oder eingegangene Risiko genutzt?".

Risikomanagement ist somit kein Bremsklotz, sondern ein Steuerungselement: Es sorgt dafür, dass der Fonds auch schwierige Marktphasen durchlaufen kann, ohne den langfristigen Kurs aus den Augen zu verlieren.

Welche Risiken gilt es zu berücksichtigen?

Im Kontext des Portfoliomanagements ergeben sich Risiken auf mehreren Ebenen: von der organisatorischen Seite über den Gesamtmarkt bis hin zum Einzeltitel. Das zentrale Ziel eines Portfoliomanagers eines Multi-Asset-Fonds ist es, Chancen über viele Anlageklassen hinweg zu nutzen, ohne dass einzelne Risiken das Gesamtbild dominieren. Bevor die einzelnen Risikoarten im Detail besprochen werden, ist es wichtig, den Unterschied zwischen systematischem und unsystematischem Risiko zu verstehen.

Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Weitergabe an Personen in Staaten, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist, insbesondere in den USA oder an US-Personen, ist untersagt. Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine anleger- und produktbezogene Beratung. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) sorgfältig zu lesen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache sowie in nichtamtlicher Übersetzung bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., der Verwahrstelle, den nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie unter www.ethenea.com erhältlich. Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter www.ethenea.com/glossar. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Preise, Werte und Erträge können steigen oder fallen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlichen Währungsrisiken. Aus den bereitgestellten Informationen lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Annahmen und Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Dieses Dokument stellt keine vollständige Risikoaufklärung dar. Durch den Vertrieb des Produktes können Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft, verbundene Unternehmen oder Vertriebspartner fließen. Maßgeblich sind die Angaben zu Vergütungen und Kosten im aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Liste der nationalen Zahl- und Informationsstellen, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Hinweise zu Risiken einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung finden Sie unter www.ethenea.com/rechtshinweise/. Im Falle einer fehlerhaften NIW-Berechnung erfolgt eine Entschädigung gemäß CSSF-Rundschreiben 24/856; bei über Finanzintermediäre gezeichneten Anteilen kann die Entschädigung eingeschränkt sein. Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxembourg. Vertreterin in der Schweiz ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin bezogen werden.Informationen für Anleger in Belgien: Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationsdokumente (PRIIPs-KIDs), die Jahresberichte und die Halbjahresberichte des Teilfonds sind auf Anfrage kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg und beim Vertreter erhältlich: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird kein Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Originaldokumente; Übersetzungen dienen nur Informationszwecken. Die Nutzung von digitalen Werbeformaten erfolgt auf eigene Verantwortung; die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Datenschutzverletzungen durch externe Informationsanbieter. Die Nutzung ist nur in Ländern zulässig, in denen dies gesetzlich erlaubt ist. Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zulässig. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Alle Rechte vorbehalten.18.12.2025