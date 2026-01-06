DJ S&P Global: US-Service-PMI etwas niedriger als erwartet

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,5 von 54,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Dezember ein Wert von 52,9 ermittelt worden. Auch insgesamt ist die US-Wirtschaft im Dezember langsamer gewachsen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,7 von 54,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die Geschäftstätigkeit expandierte im Dezember weiter, womit ein weiteres Quartal mit robustem Wachstum zu Ende ging. Doch die Widerstandskraft der US-Wirtschaft zeigt Risse", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten. Das Neugeschäft bei Dienstleistern habe das geringste Plus seit rund 20 Monaten verzeichnet. Zusammen mit dem ersten Rückgang der Industrieaufträge seit einem Jahr deute dies auf eine breit angelegte Abschwächung des Nachfragewachstums hin.

January 06, 2026 10:19 ET (15:19 GMT)

