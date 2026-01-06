Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 6 janvier/January 2026) - Urbana Corporation ("Urbana" or the "Corporation") announces that its Board of Directors has declared a dividend of fourteen cents ($0.14) per share (the "2026 Dividend"), on the issued and outstanding Common and non-voting Class A shares of Urbana. The dividend is payable on the 30 th day of January 2026 to the Shareholders of record at the close of business on the 16 th day of January 2026.

Urbana Corporation (« Urbana » ou la « Corporation ») annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de quatorze cents (0,14 $) par action (le « Dividende 2026 ») sur les actions ordinaires et les actions de catégorie A non votantes émises et en circulation d'Urbana. Le dividende sera payable le 30 janvier 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des opérations le 16 janvier 2026.

Symbol(s)/Symbole(s): URB, URB.A Ex-dividend Date/Date ex-dividende: Le 16 JAN 2026 Record Date/Date d'enregistrement: Le 16 JAN 2026 Payable Date/Date de paiement: Le 30 JAN 2026

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)