|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABBVIE INC
|US00287Y1091
|1,73 USD
|1,4902 EUR
|ALAMO GROUP INC
|US0113111076
|0,34 USD
|0,2928 EUR
|COMPASS GROUP PLC ADR
|US20449X4016
|0,433 USD
|0,3729 EUR
|CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC
|US22410J1060
|0,25 USD
|0,2153 EUR
|DIME COMMUNITY BANCSHARES INC
|US25432X1028
|0,25 USD
|0,2153 EUR
|FIRST UNITED CORPORATION
|US33741H1077
|0,26 USD
|0,2239 EUR
|FRIEDMAN INDUSTRIES INC
|US3584351056
|0,04 USD
|0,0344 EUR
|IDEX CORPORATION
|US45167R1041
|0,71 USD
|0,6116 EUR
|IMMERSION CORPORATION
|US4525211078
|0,075 USD
|0,0646 EUR
|METHODE ELECTRONICS INC
|US5915202007
|0,05 USD
|0,043 EUR
|MIDWESTONE FINANCIAL GROUP INC
|US5985111039
|0,2425 USD
|0,2088 EUR
|NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND
|US2316313004
|0,45 USD
|0,3876 EUR
|ORAMED PHARMACEUTICALS INC
|US68403P2039
|0,25 USD
|0,2153 EUR
|OXFORD INDUSTRIES INC
|US6914973093
|0,69 USD
|0,5943 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,4 USD
|0,3445 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP 6.25 SER 2027 P ...
|US6915436074
|0,1302 USD
|0,1121 EUR
|PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION
|US7080621045
|0,08 USD
|0,0689 EUR
|QUAKER CHEMICAL CORPORATION
|US7473161070
|0,508 USD
|0,4376 EUR
|RGC RESOURCES INC
|US74955L1035
|0,2175 USD
|0,1873 EUR
|RYANAIR HOLDINGS PLC ADR
|US7835132033
|0,4544 USD
|0,3914 EUR
|URBANA CORPORATION
|CA91707P1099
|0,14 CAD
|0,0868 EUR
|WD-40 COMPANY
|US9292361071
|1,02 USD
|0,8786 EUR
|WILLIAMS-SONOMA INC
|US9699041011
|0,66 USD
|0,5685 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)