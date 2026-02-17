|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
|US0394831020
|0,52 USD
|0,4387 EUR
|ASSURANT INC
|US04621X1081
|0,88 USD
|0,7425 EUR
|ATKORE INC
|US0476491081
|0,33 USD
|0,2784 EUR
|BAKER HUGHES COMPANY
|US05722G1004
|0,23 USD
|0,194 EUR
|BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC
|US4702991088
|0,1 USD
|0,0843 EUR
|BUNGE GLOBAL SA
|CH1300646267
|0,7 USD
|0,5906 EUR
|CARLISLE COMPANIES INC
|US1423391002
|1,1 USD
|0,9281 EUR
|CMS ENERGY CORPORATION
|US1258961002
|0,57 USD
|0,4809 EUR
|COMPUTERSHARE LIMITED
|AU000000CPU5
|0,55 AUD
|0,3282 EUR
|ELIOR GROUP SA
|FR0011950732
|-
|0,04 EUR
|ENBRIDGE INC
|CA29250N1050
|0,97 CAD
|0,6002 EUR
|ENBRIDGE INC PF.G
|CA29250N5507
|0,3516 CAD
|0,2175 EUR
|EQT CORPORATION
|US26884L1098
|0,165 USD
|0,1392 EUR
|EQUINOR ASA ADR
|US29446M1027
|0,37 USD
|0,3121 EUR
|FORTIS INC
|CA3495531079
|0,64 CAD
|0,396 EUR
|HIGHWOODS PROPERTIES INC
|US4312841087
|0,5 USD
|0,4218 EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,11 USD
|0,0928 EUR
|INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED
|AU000000IAG3
|0,12 AUD
|0,0716 EUR
|JABIL INC
|US4663131039
|0,08 USD
|0,0675 EUR
|JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
|US47233W1099
|0,4 USD
|0,3375 EUR
|KEMPER CORPORATION
|US4884011002
|0,32 USD
|0,27 EUR
|KKR & CO INC
|US48251W1045
|0,185 USD
|0,156 EUR
|KLA CORPORATION
|US4824801009
|1,9 USD
|1,6031 EUR
|MIDDLEFIELD BANC CORP
|US5963042040
|0,21 USD
|0,1771 EUR
|MIDDLESEX WATER COMPANY
|US5966801087
|0,36 USD
|0,3037 EUR
|MOELIS & COMPANY
|US60786M1053
|0,65 USD
|0,5484 EUR
|MOOG INC
|US6153942023
|0,3 USD
|0,2531 EUR
|NATHANS FAMOUS INC
|US6323471002
|0,5 USD
|0,4218 EUR
|NATURAL HEALTH TRENDS CORP
|US63888P4063
|0,1 USD
|0,0843 EUR
|ONEMAIN HOLDINGS INC
|US68268W1036
|1,05 USD
|0,8859 EUR
|OSHKOSH CORPORATION
|US6882392011
|0,57 USD
|0,4809 EUR
|PC CONNECTION INC
|US69318J1007
|0,2 USD
|0,1687 EUR
|PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION
|US7080621045
|0,08 USD
|0,0675 EUR
|PERELLA WEINBERG PARTNERS
|US71367G1022
|0,07 USD
|0,059 EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,1083 USD
|0,0913 EUR
|POLARIS RENEWABLE ENERGY INC
|CA73108L1013
|0,15 USD
|0,1265 EUR
|PRICESMART INC
|US7415111092
|0,7 USD
|0,5906 EUR
|PRUDENTIAL FINANCIAL INC
|US7443201022
|1,4 USD
|1,1812 EUR
|REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC
|US7593516047
|0,93 USD
|0,7847 EUR
|SIEMENS AG CDR
|CA82620L1013
|0,4699 CAD
|0,2908 EUR
|SMURFIT WESTROCK PLC
|IE00028FXN24
|0,4523 USD
|0,3816 EUR
|SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
|US8448951025
|0,62 USD
|0,5231 EUR
|STERIS PLC
|IE00BFY8C754
|0,63 USD
|0,5315 EUR
|SUNCOKE ENERGY INC
|US86722A1034
|0,12 USD
|0,1012 EUR
|THOMSON REUTERS CORPORATION
|CA8849038085
|0,655 USD
|0,5526 EUR
|UBIQUITI INC
|US90353W1036
|0,8 USD
|0,675 EUR
|UMH PROPERTIES INC
|US9030021037
|0,225 USD
|0,1898 EUR
|UNITED PARCEL SERVICE INC
|US9113121068
|1,64 USD
|1,3838 EUR
|USCB FINANCIAL HOLDINGS INC
|US90355N1019
|0,125 USD
|0,1054 EUR
|WAM INCOME MAXIMISER LIMITED
|AU0000390387
|0,005 AUD
|0,0029 EUR
|WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ...
|US9297401088
|0,31 USD
|0,2615 EUR
