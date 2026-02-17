Anzeige
Dienstag, 17.02.2026
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
WKN: A2LQV6 | ISIN: US48251W1045 | Ticker-Symbol: KR51
Tradegate
17.02.26 | 13:25
85,94 Euro
-0,34 % -0,29
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
KKR & CO INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KKR & CO INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
85,1085,9613:29
85,1085,9613:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARCHER DANIELS
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY57,99-1,28 %
ASSURANT INC183,00-0,54 %
ATKORE INC55,68-1,07 %
BAKER HUGHES COMPANY51,19-1,92 %
BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC20,400-0,83 %
BUNGE GLOBAL SA103,95+0,43 %
CARLISLE COMPANIES INC350,10+1,36 %
CMS ENERGY CORPORATION64,00-1,54 %
COMPUTERSHARE LIMITED19,000+1,06 %
ELIOR GROUP SA2,694-0,81 %
ENBRIDGE INC45,000-1,93 %
EQT CORPORATION49,365+0,04 %
FORTIS INC48,240-0,50 %
HIGHWOODS PROPERTIES INC19,400-0,51 %
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION6,655+1,45 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED4,140-0,48 %
JABIL INC216,00-0,09 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC45,110-0,57 %
KEMPER CORPORATION27,000-2,17 %
KKR & CO INC85,94-0,34 %
KLA CORPORATION1.237,80-0,40 %
MIDDLEFIELD BANC CORP35,0400,00 %
MIDDLESEX WATER COMPANY55,570,00 %
MOELIS & COMPANY55,00-1,79 %
MOOG INC272,80-0,07 %
NATHANS FAMOUS INC81,500,00 %
NATURAL HEALTH TRENDS CORP2,940-3,92 %
ONEMAIN HOLDINGS INC47,520-1,14 %
OSHKOSH CORPORATION143,00-0,69 %
PC CONNECTION INC52,500,00 %
PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION4,300-0,92 %
PERELLA WEINBERG PARTNERS21,4900,00 %
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC32,800+1,86 %
POLARIS RENEWABLE ENERGY INC7,510-0,53 %
PRICESMART INC130,00-1,52 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC88,86+0,20 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC188,00+1,08 %
SMURFIT WESTROCK PLC41,200-3,29 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC74,00-0,67 %
STERIS PLC206,00-1,90 %
SUNCOKE ENERGY INC6,650-0,75 %
THOMSON REUTERS CORPORATION72,90-1,83 %
UBIQUITI INC592,00-2,71 %
UMH PROPERTIES INC13,3000,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC99,54-0,84 %
USCB FINANCIAL HOLDINGS INC19,7200,00 %
WAM INCOME MAXIMISER LIMITED0,925-1,07 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION215,40-0,42 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.