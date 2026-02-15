© Foto: pixabayKanadas Fortis ist eine der zuverlässigsten Aktien im Versorgersektor, mit stabilen Einnahmen und einer beeindruckenden Dividendenhistorie - auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. In der letzten Woche haben wir uns hier im Dividenden-Radar mit dem Softwarekonzern PayChex beschäftigt, der eine der höchsten Renditen in der Branche bietet und mit 36 Jahren ununterbrochen Ausschüttungen, davon 12 Jahre in Folge mit Anhebungen, punktet. Das kann unser heutiger Kandidat locker toppen: Fortis ist ein Dividendenkönig aus Kanada und hat seine Dividende seit 52 Jahren stetig erhöht. Als Energieversorger bietet das Unternehmen zudem ein deutlich höheres Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit. …Den vollständigen Artikel lesen
