Renault hat den Twingo E-Tech Electric für den deutschen Markt eingepreist. Zum Bestellstart können Kundinnen und Kunden zunächst die Ausstattungslinie Techno zum Preis von 21.590 Euro ordern. Bestellungen für die Ausstattungslinie Evolution zu Preisen ab 19.990 Euro sollen ab dem Frühjahr 2026 möglich sein. Bestellbar ist der neue Twingo E-Tech Electric Techno zunächst für Inhaberinnen und Inhaber des "Twingo R Pass". Dieser kann noch bis zum 14. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net