Der KI-Boom bekommt eine neue Dimension. Nicht bei Rechenleistung, nicht bei Chips, sondern beim Speicher. Ein Satz von Nvidia-Chef Jensen Huang reicht - und Speicher-Aktien schießen nach oben. Sandisk erlebt einen historischen Kurssprung. Auch Western Digital, Micron und Seagate ziehen kräftig an. Anleger spekulieren nicht nur auf bessere Preise, sondern auf einen Markt, den es so bislang nicht gab.Sandisk gehört heute zu den größten Gewinnern im gesamten US-Tech-Sektor. Die Aktie sprang im frühen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
