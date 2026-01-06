Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax sein Rekordniveau noch etwas weiter ausgebaut. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.892 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Auch am dritten Handelstag des Jahres bleibt die Stimmung an der Frankfurter Börse optimistisch, den Dax trennt jetzt nur noch ein Wimpernschlag von der nächsten Schallmauer", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Am Nachmittag fehlten noch gut 30 Punkte bis zur 25.000er-Marke, die der Index allein schon zu Testzwecken höchstwahrscheinlich noch in dieser Woche in Angriff nehmen dürfte."



Solche runden Marken seien aus psychologischer Sicht allerdings auch oft eine willkommene Gelegenheit für Gewinnmitnahmen und eine zunächst einsetzende Konsolidierung. "Aber auch diese wäre gesund und eher eine Bestätigung des Ausbruchs aus der monatelangen Seitwärtsspanne des vergangenen zweiten Börsenhalbjahres."



Mit zwei aufeinanderfolgenden Rekordhochs an den ersten drei Handelstagen des Jahres habe der Dax zumindest mal ein Ausrufezeichen gesetzt und strafe damit all diejenigen Lügen, die immer noch skeptisch an der Seitenlinie auf die große Korrektur vor allem an der Wall Street warteten, die dann nach Frankfurt überschwappen dürfte, sagte Romar.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1689 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8555 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.485 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,36 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 61,55 US-Dollar, das waren 21 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur