|Sierra Madre Gold and Silver - Tripling Production by 2027
|18.12.25
|XFRA 409: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME...
|18.12.25
|Sierra Madre Gold and Silver gibt Vereinbarung zum Erwerb der Del Toro-Silbermine von First Majestic Silver und gleichzeitige Emission von Zeichnungsrechtszertifikaten im Wert von 50 Millionen Dollar bekannt
|NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Erweiterung des Portfolios von Sierra Madre um eine zweite produktionsbereite...
|18.12.25
|XFRA 409: AUSSETZUNG/SUSPENSION
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSIERRA MADRE GOLD...
|17.12.25
|Sierra Madre Gold & Silver: Sierra Madre Announces Agreement to Acquire the Del Toro Silver Mine from First Majestic Silver and Concurrent $50 Million Offering of Subscription Receipts
Addition of second production-ready asset to the Sierra Madre portfolioDel Toro mine restart to follow La Guitarra ExpansionsVancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 17, 2025) - Sierra...
