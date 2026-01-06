EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Hisense stellt auf der CES 2026 "Innovation für ein helleres Leben" vor



LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich der globalen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, veranstaltete heute seine CES-2026-Pressekonferenz unter dem Motto "Innovation für ein helleres Leben" und präsentierte seine neuesten Fortschritte in der Display-Technologie sowie bei Smart-Home-Produkten, die sich auf natürlichere Farben, gesünderes Sehen und menschenorientierte Nutzungserlebnisse konzentrieren. Unter diesem Motto zeigte Hisense auf, wie langfristige, auf den Menschen ausgerichtete Innovationen zu nachhaltigem globalem Wachstum und Marktführerschaft geführt haben. In nur wenigen Jahren hat sich Hisense zu einer der weltweit am schnellsten wachsenden Marken für Unterhaltungselektronik entwickelt, ist inzwischen in über 160 Ländern aktiv und belegt laut Omdia weltweit Platz 1 sowohl im Segment der Fernseher ab 100 Zoll als auch bei Laser TVs. Im Jahr 2025 rangierte Hisense zum neunten Mal in Folge unter den Top 10 der Kantar BrandZTM Top 50 Chinese Global Brand Builders und wurde laut dem Ipsos China Brand Global Trust Index zur Nummer 1 in der Kategorie Smart-Home-Haushaltsgeräte ernannt. Diese innovationsgetriebene Dynamik wurde auch schon auf der CES 2025 gewürdigt, wo Hisense mehr als 50 internationale Auszeichnungen für sein Display- und Hausgeräteportfolio erhielt und damit seine Führungsrolle bei Großbildschirmen und Smart Home-Innovationen unterstrich. Aufbauend auf dieser globalen Dynamik, dem Vertrauen in die Marke sowie der Marktführerschaft hat Hisense auch die Hisense Elite Collection für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026TM eingeführt und ist damit zum dritten Mal in Folge Sponsor der FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM. Die Kollektion spiegelt nicht nur die wachsende globale Präsenz von Hisense wider, sondern auch die Rolle, die Hisense dabei spielt, Fans durch gemeinsame Momente rund um das berühmteste Sportereignis der Welt zusammenzubringen - auf dem Bildschirm und in den eigenen vier Wänden. Im Mittelpunkt der Ankündigung stand das Debüt von RGB MiniLED evo, das eine echte Evolution auf Systemebene in der Entwicklung von RGB MiniLED markiert. Als Ursprung von RGB MiniLED treibt Hisense diesen Display-Ansatz durch eine systemweite Weiterentwicklung weiter voran und definiert neu, wie Lichtquellen, Steuerungssysteme und Algorithmen zusammenwirken. Die RGB MiniLED evo setzt nicht nur auf parametergesteuerte Leistung, sondern führt branchenweit erstmals eine vierte LED in Himmelblau-Cyan für die Hintergrundbeleuchtung ein. Mit einer Farbleistung von bis zu 110 % von BT.2020 und einer Farbsteuerung mit 134 Bit ermöglicht die RGB MiniLED evo eine authentischere Farbdarstellung, einen höheren Sehkomfort und eine ausgewogene Energieeffizienz. Diese echte Evolution bildet die technologische Grundlage des 116UXS RGB MiniLED TV, dem ersten Vorzeigeprodukt, das mit RGB MiniLED evo ausgestattet ist. Neben der Hardware hob Hisense auch die Entwicklung seines Smart-Display-Ökosystems hervor. Ab 1. Januar 2026 wird VIDAA OS zu einer integrierten Plattform für Inhalte, KI-Dienste und vernetzte Geräte im Haushalt ausgebaut. Unter dem Motto "Innovation für ein helleres Leben" zeigt Hisense weiterhin, wie sich Technologie auf praktische, menschenorientierte Weise einsetzen lässt, um visuelle Erlebnisse zu verbessern, den Alltag komfortabler zu machen und vernetztere Wohn- und Lebensstile zu unterstützen. Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im 100-Zoll-TV-Segment und mehr (2023-Q3 2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TMTM, engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854734/BENC6487_2.jpg

