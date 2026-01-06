EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
Erweitertes Edge-Portfolio mit NVIDIA-, Intel- und AMD-gestützten Plattformen
SAN JOSE, Kalifornien und LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, wird seine neueste Hochleistungs-Super-KI-Station in Las Vegas, Nevada, vorstellen. Das neue Produktportfolio von Supermicro richtet sich an KI-Entwickler, Start-ups sowie Hochschul- und Forschungseinrichtungen und bringt die neuesten Innovationen und Leistung auf den Desktop-, Edge- und Endkundenmarkt.
"Die Technologie-Landschaft für Verbraucher entwickelt sich schneller als je zuvor, angetrieben von Durchbrüchen bei verbraucherorientierten KI-Anwendungen", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Supermicro stellt die neuesten Innovationen vor, die eine noch nie dagewesene Leistung und Energieeffizienz bieten und der nächsten Generation von Anwendern, einschließlich Kreativen und Entwicklern, neue Möglichkeiten eröffnen."
Supermicro wird Systeme der nächsten Generation vorstellen, die mit den neuesten Technologien von NVIDIA, Intel und AMD ausgestattet sind.
Informationen zu Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).
