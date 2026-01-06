Am heutigen Dienstag konnten sich im ATX insbesondere die Aktien der Raiffeisen Bank International mit einem deutlichen Kursanstieg von 2,63 Prozent an die Spitze der Gewinner setzen. Direkt dahinter folgte LENZING, dessen Anteilsscheine um 2,08 Prozent zulegen konnten. Auch EVN gehörte mit einem Plus von 1,62 Prozent zu den größten Gewinnern des Tages. Den vierten Platz belegte Porr, dessen Aktien einen Kursgewinn von 1,51 Prozent verzeichneten.Auf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.