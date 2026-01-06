Am heutigen Dienstag konnten sich im ATX insbesondere die Aktien der Raiffeisen Bank International mit einem deutlichen Kursanstieg von 2,63 Prozent an die Spitze der Gewinner setzen. Direkt dahinter folgte LENZING, dessen Anteilsscheine um 2,08 Prozent zulegen konnten. Auch EVN gehörte mit einem Plus von 1,62 Prozent zu den größten Gewinnern des Tages. Den vierten Platz belegte Porr, dessen Aktien einen Kursgewinn von 1,51 Prozent verzeichneten.Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS