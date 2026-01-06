Die Führung von AMD liefert große Worte. Der Markt reagiert kühl. Trotz neuer KI-Chips, trotz optimistischer Aussagen von CEO Lisa Su und trotz wachsender Rechenzentrumsnachfrage gerät die Aktie heute deutlich unter Druck. Zwischenzeitlich verliert AMD mehr als vier Prozent. Das ist der stärkste Tagesrückgang seit Wochen.Es klang eigentlich alles nach Lehrbuch: Auf der CES in Las Vegas stellte AMD neue Chips für Unternehmensrechenzentren vor. Lisa Su sprach von explodierender Nachfrage, von einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
