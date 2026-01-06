Am heutigen Dienstag zeigten sich im Schweizer Leitindex SMI deutliche Unterschiede in der Kursentwicklung der einzelnen Werte. Besonders auffällig war dabei die starke Performance einiger Schwergewichte, während andere Unternehmen Verluste hinnehmen mussten.Die größten GewinnerDen Tageshöchstwert unter den SMI-Unternehmen erzielte Novartis. Mit einem ausgeprägten Kursplus von 2,78 Prozent setzte sich das Unternehmen an die Spitze der Gewinnerliste. ...

