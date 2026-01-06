Bei Nvidia prallen gerade zwei Welten aufeinander: Auf der einen Seite explodierende Umsatzfantasien, auf der anderen ein Kurs, der nicht mehr recht vom Fleck kommt. Auch heute schlängelt sich die Aktie an der 50-Tage-Linie entlang, liegt dabei aber leicht im Minus. Der Befreiungsschlag bleibt also aus. Dabei liefert das Management weiter bullishe Munition.Finanzchefin Colette Kress legte heute nach: Die im Oktober ausgegebene Umsatzfantasie sei inzwischen eher zu konservativ. Nvidia stellte damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
