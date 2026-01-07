Besuchen Sie Amazfit am Stand Nr. 52344 in der Venetian Expo, Ebene 2, und erfahren Sie, wie Amazfit für Leistung und das Leben entwickelt wurde

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables von Zepp Health (NYSE: ZEPP), kehrt mit einer kühnen Vision für die Zukunft der Sporttechnologie zur CES 2026 zurück. Die Marke, die seit langem für ihre erschwinglichen, leistungsorientierten Wearables bekannt ist, tritt in eine neue Ära ein, die von durchdachtem Design, Innovation und einem unverwechselbaren sportlichen Geist geprägt ist.

At CES 2026, Amazfit will spotlight how its connected ecosystem supports the full spectrum of an active lifestyle powered by real-world use cases and trusted by elite athletes, including Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre, and Grant Fisher.

Auf der CES 2026 wird Amazfit präsentieren, wie sein vernetztes Ökosystem einen aktiven Lebensstil in allen Bereichen unterstützt. Dabei stützt sich das Unternehmen auf reale Anwendungsfälle und das Vertrauen von Spitzensportlern wie Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre und Grant Fisher. Die Philosophie von Amazfit spiegelt das Engagement für Technologie wider, die sich nahtlos in den Alltag einfügt.

Diese Vision wird durch neue Konzepte und Produkteinführungen verwirklicht, darunter:

V1TAL Food Camera: Ein Konzept zur Erweiterung des Amazfit Performance-Ökosystems

Sportler ernähren sich nicht einfach nur, sondern tanken bewusst Energie. Auf der CES 2026 wird Amazfit die V1TAL Food Camera vorstellen, ein Konzept im Frühstadium, das untersucht, wie Ernährung zu einem messbaren Faktor innerhalb eines vernetzten Leistungsökosystems werden kann. V1TAL wurde entwickelt, um das tatsächliche Essverhalten zu analysieren. Es erfasst nicht nur, was Sie zu sich nehmen, sondern auch, wie, wann und in welchem Kontext Sie sich ernähren.

Als Beleg für den ökosystemorientierten Ansatz von Amazfit zeigt das Konzept, wie Ernährungsdaten mit den bereits von Amazfit-Wearables erfassten Trainingsbelastungs-, Erholungs- und Gesundheitsdaten integriert werden können, wobei alle Erkenntnisse direkt in die Zepp-App einfließen. Aufbauend auf der im letzten Jahr eingeführten Food-Log-Funktion der Zepp-App, die das Hochladen von Fotos von Mahlzeiten ermöglicht, ist das Konzept der V1TAL Food Camera als fortschrittlicher Begleiter konzipiert, der die eingegebenen Nährwertangaben weiter analysiert und so alltägliche Mahlzeiten in verwertbare Informationen für das gesamte Amazfit-Leistungsökosystem umwandelt.

Die auf der CES vorgestellte V1TAL Food Camera ist lediglich ein Konzept und keine Produkteinführung. Die ausgestellten Geräte sind Prototypen, und Funktionen, Design, Preise und Zeitplan befinden sich noch in der Entwicklung.

Amazfit Helio Glasses: Ein Konzept, das entwickelt wurde, um Läufer zu fokussieren

Auf der CES 2026 wird Amazfit eine Vorschau auf die Helio Glasses präsentieren, ein Konzept im Frühstadium, das untersucht, wie Leistungsdaten über das Handgelenk hinaus genutzt werden können, um ein sichereres und intensiveres Trainingserlebnis zu ermöglichen. Die speziell für Läufer entwickelte, leichte Brille kombiniert unverzichtbaren Augenschutz mit einem minimalistischen Head-up-Display, sodass wichtige Daten immer im Blickfeld bleiben, ohne dass man nach unten schauen muss.

In Verbindung mit einer Amazfit-Smartwatch zeigen die Helio Glasses während Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren Echtzeitdaten wie Tempo, Herzfrequenz und Navigation direkt im Sichtfeld des Läufers an. Durch das Aufrecht-Halten des Kopfes und die Fokussierung auf das Ziel zielt das Konzept darauf ab, zwei zentrale Probleme beim Laufen anzugehen: Sicherheit und Konzentration.

Als Beweis für den ökosystemorientierten Ansatz von Amazfit demonstrieren die Helio-Brillen, wie Hardware, Software und Daten geräteübergreifend zusammenarbeiten, wobei Erkenntnisse nahtlos über die Zepp-App zusammen mit Trainings-, Erholungs- und Gesundheitsdaten von Amazfit-Wearables ausgetauscht werden. Die Brille ist mit stoßfesten Polycarbonatgläsern ausgestattet und wasser- sowie schweißresistent. Sie kann über integrierte Tasten am Rahmen oder eine gekoppelte Amazfit-Uhr bedient werden. Die Akkulaufzeit ist so ausgelegt, dass sie für die Dauer eines kompletten Marathons ausreicht.

Derzeit handelt es sich bei den Amazfit Helio Glasses lediglich um ein Konzept, nicht um eine Produkteinführung. Die auf der CES vorgestellten Geräte sind technische Prototypen. Das endgültige Design, die Funktionen, der Preis und der Zeitpunkt der Markteinführung befinden sich noch in der Entwicklung. Die Markteinführung ist voraussichtlich für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant.

Active Max: Größer, heller und auf Leistung ausgelegt

Als neuestes Mitglied der Active-Familie vereint die brandneue Active Max ein auffälliges 1,5-Zoll-Display, eine leistungsstarke Akkulaufzeit von 24 Tagen und fortschrittliche Trainingsfunktionen, die Sie motivieren und auf Kurs halten. Active Max bietet Verbesserungen in drei Bereichen: ein größeres Display, mehr Speicherplatz und eine längere Akkulaufzeit. Active Max vereint geringes Gewicht mit 5 ATM Wasserdichtigkeit und über 170 Sportmodi und bietet somit Vielseitigkeit für Krafttraining, Laufen und Outdoor-Aktivitäten. Jetzt für 169 US-Dollar auf amazfit.com und Amazon erhältlich.

Besuchen Sie Amazfit auf der CES 2026: Die Zukunft der Sporttechnologie beginnt hier

Die gesamte Palette der von Sportlern inspirierten Innovationen von Amazfit wird auf der CES am Stand Nr. 52344 in der Venetian Expo, Ebene 2, ausgestellt. Die Teilnehmer können einen eindrucksvollen Rundgang erleben, der die nächste Ära von Amazfit als globale Sporttechnologiemarke demonstriert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amazfit.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Medienvertreter und Influencer sind herzlich eingeladen, sich über den Link für die Amazfit-Partnerprogramme auf Amazon und Commission Junction anzumelden.

Über die intelligenten Wearables von Amazfit hinaus baut Zepp Health sein umfassendes Gesundheitsökosystem durch Zepp Clarity weiter aus und bietet eine Reihe von frei verkäuflichen Hörgeräten für Personen mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust an. Die Modelle Zepp Clarity One, Pixie und Omni vereinen ein dezentes, modernes Design mit anpassbarem Klang, intuitiver Selbstanpassung und optionaler Bluetooth-Konnektivität. Auf der CES 2026 wird Zepp Clarity seine Hörlösungen bei Pepcom präsentieren und gleichzeitig seine Präsenz über Direktvertriebskanäle und große Einzelhandelspartner wie Target, Best Buy und Amazon weiter ausbauen sowie sein Vertriebsnetzwerk landesweit aktiv erweitern.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

