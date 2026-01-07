Der MSCI World hat 2025 ein solides Jahr abgeliefert, doch wie geht es jetzt weiter? Die Künstliche Intelligenz Gemini prognostiziert den Kursverlauf im Jahr 2026 und stellt dabei erstaunliche Thesen in den Raum. Aktuell veröffentlichen viele Banken ihre Jahresausblicke, doch was sagt eigentlich die Künstliche Intelligenz für den globalen Aktienmarkt voraus? Um diese Frage zu klären, haben wir die KI Gemini gefragt: "Nehmen wir an, du bist ein Wall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE