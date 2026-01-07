Luxus setzt Akzente - und unser Trade hat sie genutzt: Mit dem Call-Optionsschein MK55BK auf LVMH haben wir 160 % Gewinn realisiert. Ausschlaggebend war ein stimmiges Gesamtbild: starke Signale aus dem Beauty-Einzelhandel rund um Sephora, eine spürbar freundlichere Nachfrage in Asien und stabile Impulse in den Kernmärkten. Diese Mischung sorgte für Rückenwind bei Europas größter Luxusgruppe - genau das Umfeld, in dem ein sauber gewählter Hebel sein Potenzial entfaltet. Wir sind den Weg konsequent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research