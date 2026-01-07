© Foto: Andrej Sokolow/dpaTrotz der starken Rallye im Vorjahr sieht Melius Research bei Intel dank neuer Chiptechnologie und wachsendem Foundry-Geschäft auch in diesem Jahr weiteres Kurspotenzial.Der US-Halbleiterkonzern Intel blickt auf ein außergewöhnliches Börsenjahr zurück. Mit einem Kursplus von 84 Prozent im Jahr 2025 ließ der Chipriese den breiten Markt deutlich hinter sich. Aus Sicht von Melius Research ist nach dieser Rallye trotzdem weiteres Potenzial vorhanden. Die Analysefirma hat Intel jüngst von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und zugleich das Kursziel von 44 auf 50 US-Dollar angehoben. Das impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent. 14A-Fertigung als strategischer Wendepunkt …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE